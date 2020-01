FOLLONICA – Chi non li conosce, Silvia e Mattia e il loro camioncino di street food “Mollica’s”? Il lampredotto, la trippa o il pesce fritto sono solo alcuni dei piatti per una pausa pranzo tutta toscana e una buona ragione per una tappa, quasi obbligatoria, di chiunque passi al curvone tra via del Fonditore e via Archimede della zona industriale di Follonica.

Street Food, catering, pick-nic, piatti d’asporto, corsi di cucina; su pochissimi metri quadri e quattro ruote la coppia ha messo “in piedi” un’impresa che ormai va ben oltre la preparazione di un pasto toscano.

Trasformare un piatto dagli ingredienti semplici in un’opera d’arte culinaria grazie ad un il mix perfetto tra tradizione, cultura e innovazione 2.0 è la sfida vinta dei due street-chef che da tempo sono conosciuti ben oltre i confini maremmani. 35mila followers su Facebook e 6.500 su Instagram, Mollica’s è diventato la Chiara Ferragni dello street food italiano e a breve approderà anche sugli schermi televisivi italiani.

In questi giorni, infatti, si sta compiendo una nuova sfida per Mattia e Silvia, che sono stati invitati a condurre un programma per il Gambero Rosso che andrà in onda nel mese di marzo sul canale Hd 412 di Sky. Questa settimana sono in corso le riprese del programma televisivo in cui la simpatica Silvia, con il suo inconfondibile stile da “toscana doc”, cucina i suoi piatti preferiti da proporre al grande pubblico. Una parte delle riprese si svolgerà proprio nel cuore di Follonica. Mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio Mollica’s Street Food sosterà in piazza a Mare e invita tutti a partecipare. Quando, se non nell’ora di pranzo? Infatti dalle ore 12 alle 14.30 gli street-chef attendono i propri clienti davanti al mare per fare parte delle riprese.