Lavoro: aziende del territorio cercano personale. Ecco i profili richiesti

GROSSETO – In occasione della seconda edizione “Fiera Toscana Lavoro 2020”, il giorno 6 febbraio al Centro per l’impiego di Grosseto si svolgerà l’incontro con due aziende rappresentative del nostro territorio, operanti nel settore turistico – alberghiero: Hotel Fattoria La Principina e Hotel L’Approdo.

Le aziende presenteranno la loro mission e vision, di seguito descriveranno i profili vacanti, le competenze professionali richieste e soft skills per processi di selezione.

I profili ricercati sono tre: receptionist senior, web assistant, maitre di sala.

Al termine dell’incontro l’azienda raccoglierà le disponibilità e svolgerà dei brevi colloqui conoscitivi.

https://servizi.toscana.it/Lavoro/Grosseto/idol/risultatoOfferteFiera-frontend.html?mapIds={idTabTipoOffertaExclude:11,flagFiera:1}

Oppure presentarsi muniti di cv presso i Centri per l’Impiego di Grosseto entro il 31 gennaio. Se in possesso dei requisiti, saranno ricontattati dal Centro per l’impiego definire le modalità di partecipazione all’evento.