In uscita il nuovo numero di Fila Q, il magazine del Teatro Fonderia Leopolda

Il secondo numero di Fila Q, il magazine del teatro Fonderia Leopolda scritto e realizzato da una redazione composta da un nutrito gruppo di studenti del liceo linguistico di Follonica (Istituto ISIS), sarà domani in distribuzione gratuita presso tutte le edicole, le librerie e le biblioteche pubbliche di Follonica, Gavorrano, Scarlino e Massa Marittima e anche on line (scaricabile in pdf) all’indirizzo www.comune.follonica.gr.it/leopolda/assets/download/giornale_di_bordo5.pdf

In questo numero, Fila Q approfondisce gli spettacoli in cartellone di questa seconda parte della stagione teatrale 2019/2020 sempre nello stile individuato dalla squadra degli studenti follonichesi, con interventi sullo spettacolo, sui protagonisti e gli autori, sull’argomento trattato, con le informazioni sugli incontri con gli artisti e alcuni consigli su libri disponibili in Biblioteca che, a vario titolo, sono attinenti alla rappresentazione teatrale.