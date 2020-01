I Terzieri si riuniscono: al via i preparativi dei balestri 2020

MASSA MARITTIMA – Giornata impegnativa quella di domenica 2 febbraio per la Società dei Terzieri Massetani.

Alle 10.30 convocato il Magistrato dei Terzieri per deliberare sulle dedicazioni dei balestri del 2020. Successivamente assemblea generale dei soci della Società dei Terzieri e a seguire pranzo sociale offerto dalla Società ai figuranti del Gruppo comunale e Compagnia sbandieratori e musici e allargato ai membri del Magistrato e ai Consiglieri dei Terzieri.

“La Società è una entità unica – afferma il rettore Angelo Soldatini – ed ha bisogno di tutti e ogni impegno è fondamentale per il suo funzionamento. Trovare un momento per ringraziare ed essere riconoscenti a tanti volontari che con passione e capacità danno tanto del loro tempo credo che sia importante, doveroso e lo facciamo con gioia”.

I tre appuntamenti si terranno alla sala dell’Ostello sant’Anna. L’assemblea generale è l’appuntamento annuale con il quale si chiude l’anno precedente e si inaugura ufficialmente il 2020. L’assemblea è il momento delle analisi e delle valutazioni per quello che è stato fatto.

L’assemblea sarà aperta dalla relazione morale del rettore Angelo Soldatini a cui seguiranno le relazioni dei revisori dei conti e del bilancio consuntivo e preventivo del camerlengo Silvia Bartolozzi.

E’ stato un anno molto impegnativo per la Società dei Terzieri ma anche ricco di soddisfazioni e successi agonistici nelle numerose gare con le altre città che esercitano l’arte della balestra antica. Il pranzo sociale è anche un momento per condividere gioie, successi in amicizia per festeggiare i nostri balestrieri, dargli un riconoscimento, e stare bene insieme dopo aver condiviso fatiche ed impegni.

Soldatini ripercorre i successi di quest’anno: “Abbiamo vinto per il terzo anno consecutivo il titolo di Campioni d’Italia a squadre nel Torneo nazionale FIB a San Marino. Abbiamo vinto la gara a Volterra con Maurizio Costagli, a Lucca con Idrio Brinzaglia, la taglia Guelfa qui a Massa con Alberto Stanghellini, una gara a cui hanno partecipato 105 balestrieri provenienti da città di tutta Italia. Abbiamo vinto ancora a Volterra il titolo a squadre del Ludus balistris e infine abbiamo vinto con Francesco Manetti il 17 novembre a San Marino la Conviviale. Quindi su sette gare con altre città ne abbiamo vinte sei. Credo un bilancio più che positivo che dimostra il grado di preparazione raggiunto dai nostri balestrieri. Purtroppo abbiamo avuto anche una grave lutto, quello di Idrio Brinzaglia. Ci mancherà la sua presenza, il suo entusiasmo, la sua passione per la Società a cui ha dato tanto”.

Il 2019 è stato caratterizzato anche da altri numerosi appuntamenti di rilievo tra cui tre reti televisive hanno dedicato spazi importanti a Massa Marittima e alla Società dei Terzieri: RTV38, Sky e una diretta all’interno del TG3 Regionale. Sono vetrine importanti e nello stesso tempo manifestano l’interesse per Massa Marittima.

Di questo e tanti altri aspetti si occuperà la relazione del rettore all’assemblea generale di una delle più importanti associazioni massetane.