Grosseto, ecco il nuovo rinforzo dalla Fiorentina

GROSSETO – Un’ossatura importante e un mercato accurato. Questa la linea dell’Us Grosseto che si rinforza con l’arrivo in prestito dalla Fiorentina dell’esterno destro, classe 2002, Lorenzo Sabatini. Oltre al ruolo di terzino destro, ricoperto nell’ultimo campionato con l’under 18, Sabatini può giocare anche come terzino sinistro o esterno di centrocampo.

Il ragazzo ha firmato in tarda mattinata e oggi svolgerà il primo allenamento con i nuovi compagni sul terreno del Palazzoli. Nato a Livorno, ha cominciato a giocare a calcio nel Collesalvetti, trasferendosi in Maremma all’età di 8 anni e vestendo anche le casacche dell’Us Grosseto e della Nuova Grosseto, prima di essere tesserato dalla Fiorentina. A Grosseto arriva in prestito fino a fine stagione.

Sabatini è il quarto arrivo del mercato invernale dopo Raimo, Giunta e l’attaccante Pastore che è andato a rinforzare la Juniores nazionale di mister Angeli.