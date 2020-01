Grosseto, domenica studenti in Curva a 1 euro

GROSSETO – Se la città non va allo stadio, lo stadio chiama la città. A farlo è la società biancorossa con una nuova iniziativa: domenica per la partitissima di serie D contro l’Albalonga, infatti, gli studenti delle superiori di Grosseto entreranno in Curva nord pagando il costo simbolico di 1 euro. L’iniziativa, comunicata ieri agli istituti di Grosseto, passerà attraverso i docenti che dovranno comunicare entro giovedì al Grosseto calcio il numero di studenti che decideranno di venire allo stadio domenica prossima, dopo di che gli stessi studenti troveranno alla biglietteria dello stadio i propri tagliandi.

“Stiamo cercando – ha spiegato Simone Ceri, copresidente dell’Us Grosseto – di portare sempre più i ragazzi allo stadio. Domenica il nostro Grifone giocherà una partita importantissima e per questo ci piacerebbe vedere tanta gente allo Zecchini, partendo proprio dagli studenti grossetani”.

Gli istituti che vorranno usufruire della promozione dovranno contattare entro giovedì 30 gennaio la società, scrivendo all’indirizzo comunicazione@usgrosseto1912.com, e fornendo il numero degli studenti che vorranno venire allo stadio Zecchini.