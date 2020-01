Colonna e Garuzzo a braccia alzate al settimo trofeo Bastione Maiano

VETULONIA – Si conclude con il record di presenze il settimo trofeo Bastione Maiano, gara di ciclismo amatoriale di chilometri 60, disputata domenica mattina in località Bozzone di Vetulonia. Nonostante le condizioni meteo non ottimali, si sono presentati alla partenza ben 113 atleti. La manifestazione è stata organizzata dal Team Marathon Bike in collaborazione con la Uisp ciclismo di Grosseto, e patrocinata da Provincia e Comune di Castiglione della Pescaia, supportata dalla Banca Tema e autotrasporti Rosi. Per garantire la sicurezza dei ciclisti sono state predisposte due partenze a distanza di tre minuti l’una dall’altra.

Nella prima numerosi tentativi di fuga tutti ricuciti, ora da una squadra, ora da un’altra, sino all’ultimo chilometro, dove una caduta spezzava il gruppo in due. Poi la volata di parte del gruppo con Federico Colonna della Cicli Falaschi che metteva tutti d’accordo andando a vincere su Lucio Margheriti capitano della CicloWatt, giunto secondo e Leonardo Landim Da Silva del Tuttinsella Ciclosovigliana, terzo sulla linea del traguardo posto sullo strappetto di Pogg’Alberi di Buriano. Nella seconda gara, stessa storia della prima partenza, ma con un finale decisamente diverso. Infatti a pochi chilometri dalla fine andava via tutto solo Francesco Garuzzo del Team Stefan. Su di lui si portava Massimo Domenichini del Team Marathon Bike. I due di comune accordo si involavano verso il traguardo per giocarsi la vittoria in un testa a testa ma quando mancavano 600 metri dal traguardo il portacolori del Marathon Bike veniva colto da crampi. A questo punto si spalancavano le porte della vittoria per Garuzzo che arrivava tutto solo al traguardo meritando ampiamente la vittoria.

Secondo quindi Massimo Domenichini, mentre al terzo posto si piazzava Roberto Brunacci della Sbr, che regolava il gruppo. Questi gli arrivati dal quarto al decimo posto nella prima partenza venti arrivati al traguardo: Alberto Cappelletti, Enrico Grimani,Franco Bensi, Gianni Bonamici, Roby Valdrighi e Alessandro Jommarini. Questi invece i migliori al traguardo della seconda partenza: Daniele Paoli, Riccardo Cicognola, Dario Bellini, Enrico Cortecci, Luca Staccioli, Ivan Castiglione e Vincenzo Borzi. In testa dopo la seconda prova Franco Bensi della Stefan (foto di Roberto Malarby).