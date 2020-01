FOLLONICA – È un carro tutto rivolto al futuro quello di Pratoranieri che nella lotta tra il bene e il male fa un accenno alla politica.

Carro: «Nel costruire e progettare il nostro carro quest’anno abbiamo deciso di fare riferimento alla saga cinematografica di Star Wars, un tema di fantascienza che ha avuto molto successo dal 1977 in poi, tanto da rivelarsi un vero e proprio fenomeno culturale attirando una vasta schiera di appassionati» afferma il presidente Giacomo Manni.

«Il tutto si svolge in una galassia immaginaria in un’epoca non precisata con una varietà di protagonisti tra cui umani, robot, droidi e naturalmente le astronavi che permettono gli spostamenti nella vastità della galassia. Il tema non è altro che la lotta tra il bene rappresentato dalla repubblica contro il male rappresentato dall’impero».

«Anche se le immagini appartengono alla fantascienza il fine è quello di fare riferimento ad eventi storici avvenuti sulla terra o che si stanno attualmente verificando. Potremmo infatti cogliervi con un pò di fantasia riferimenti a varie situazioni che si stanno evolvendo nella politica mondiale. Il nostro carro segue le linee della geometria ed i mascheroni raffigurano la forza dell’impero, cioè a dire il potere del male. Il bene potrà fermare l’avanzata del male? Questo l’enigma che poniamo».

«Ringraziamo mogli, fidanzate e fidanzati per il sostegno fornitoci e per averci supportato e sopportato in tutte le circostanze» conclude Manni.

Reginetta: Viola Frolli è la reginetta di Pratoranieri, e ama l’arte e l’equitazione.

«Ho 17 anni vado a scuola e studio arte» si racconta. «Faccio anche equitazione. Ho scelto di fare la reginetta perché nel rione è come se fossi in famiglia. Inoltre mi piace molto ballare e dunque sono sempre a mio agio».

Organigramma: Presidente: Giacomo Manni, Capo Carro: Alessandro Bianchi, Direttore Artistico: Claudio Mariotti, Responsabile Carpenteria e Direzione Tecnica: Mauro Ramazzotti. Consiglieri: Luca D’Ambrosio e Riccardo Giovannetti, Reginetta: Viola Frolli Segretario/Tecnico audio: Marco Ferretti Tesoriere: Claudio Cucini Carristi: Giacomo Manni, Alessandro Bianchi, Gianni Manni, Mauro Ramazzotti , Fabio Cecchini, Luca D’Ambrosio, Riccardo Giovannetti, Michele Malvezzi, Claudio Mariotti, Marco Bubi Tafi, Gianni Bernardini, Fabio Apollinari, Sara Mandolese, Matteo Barbera, Alessandro Montomoli, Lorenzo Vita, Marco Palermo,Cristina Noli. Responsabile Magazzino: Marco Palermo Supervisione struttura tecnica: Pierluigi Giovannetti. Realizzazione ed ideazione disegno bozzetto: Bianca Telesio. Trattorista: Andrea Larini Avvocato Rionale: avvocato Lorenzo Ferretti Commercialista: Dott.ssa Elisabetta Cerchiarini Progetto Tecnico: Studio Tecnico Ing. Polvani Paolo e Andrea Petri Viareggio. Ingegnere Aggiunto: Michele Malvezzi DJ set: Marco Massai e Andrea Ticciati. Responsabile Musiche: Marco Massai, Responsabile Sicurezza: Francesco Ricceri, Responsabile Logistica: Gianfranco Nannetti, Chef Rionali: Gianni Manni e Pierluigi Giovannetti. Altri Collaboratori: Fabio Picci, Mirko Fritz, Loriano Bartoli, Francesco Ricceri, Andrea Bartoli, Samuel Salmeri, Simone Baba Baldaccheri. Coordinatrice Corpo di Ballo: Veronica Barbieri Responsabile Sartoria: Maria Teresa Nieto Ideazione vestito reginetta: Luca D’Ambrosio e Riccardo Giovannetti. Coreografa: Valentina Spasova

Ballerine: Viola Frolli, Elisa Vichi, Valentina Spasova, Bianca Telesio, Erminia Barbieri, Valentina Angrisano, Sabrina Bianchi,Caterina Vannoni, Giulia Biagini, Chiara Fusarini, MariaRosaria Capuozzo.

Mascherata a terra: Giacomo Manni, Matteo Barbera, Gianni Manni, Sara Mandolese, Giovanni Ciacci, Alessandro Bianchi, Riccardo Giovannetti, Luca D’ambrosio, Francesco Ricceri, Gianni Bernardini, Marco Tafi, Veronica Barbieri, Lorenzo Vita, Fabio Picci, Alessandro Montomoli, Carmen Giordano, Michela Baldi e tanti altri amici e amiche.