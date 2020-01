Calcio Elite, capoliste in fuga nei due gironi con vittorie travolgenti

GROSSETO – Giornata molto importante nel campionato Elite Uisp con risultati significativi in entrambi i raggruppamenti.

Nel girone Nord provano a scappare Gavorrano e Senzuno. La capolista stravince il big match con il Montemazzano, travolto 4-1, mentre i campioni in carica follonichesi domano con un sofferto 2-1 il Chiusdino. Gavorrano a 28, Senzuno a 26, si allontanano a quota 22 Montemazzano e Massa Valpiana, che incappa nell’inatteso ko di Venturina. Così il Torniella torna a sperare in un posto nei playoff, grazie al successo per 1-0 sulla Disperata che lo lancia a quota 18. L’Atletico Grosseto conquista il secondo pareggio stagionale, 3-3 con il Ribolla, e si muove da quota 0 (aveva incassato un -1 di penalizzazione).

Anche nel girone Sud le big prendono il largo. Non si ferma la marcia dell’Etrusca Vetulonia (28 punti), travolgente nel 4-0 di Campagnatico. La Polverosa (25) liquida per 3-1 il Seggiano, mentre il Paganico (23) ottiene un prezioso e pesante successo esterno sul rettangolo dell’Argentario. Per il quarto posto, l’ultimo che garantisce i playoff, si candida una Marsiliana (20) in crescita, che si conferma nel 3-1 sull’Alberese (17). Non è un buon momento, invece, per il Montemerano (17), che cade anche con il Sant’Angelo. Il Granducato spazza via il Magliano con un sonante 5-0.

Dodicesima giornata

Girone Nord

Senzuno-Chiusdino 2-1

Venturina-Massa Valpiana 2-1

Gavorrano-Montemazzano 4-1

Atletico-Ribolla 3-3

Torniella-Disperata 1-0

Riposa: Boccheggiano

Classifica

Gavorrano 28

Senzuno 26

Montemazzano 22

Massa Valpiana 22

Torniella 18

Chiusdino 16

Ribolla 14

Venturina 10

Boccheggiano 8

Disperata 6

Atletico Grosseto 1

Girone Sud

Sant’Angelo-Montemerano 3-1

Polverosa-Seggiano 3-1

Marsiliana-Alberese 3-1

Campagnatico-Vetulonia 0-4

Argentario-Paganico 1-2

Granducato-Magliano 5-0

Classifica

Etrusca Vetulonia 28

Polverosa 25

Paganico 23

New Team Marsiliana 20

Montemerano 17

Alberese 17

Seggiano 15

Argentario 15

Granducato 13

Sant’Angelo 13

Campagnatico 11

Magliano 8