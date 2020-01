Anche Grosseto ricorda Kobe Bryant: tutti insieme in piazza Lulli per celebrare il campione

GROSSETO – Un’iniziativa spontanea, nata da un gruppo di appassionati delle pallacanestro che abitualmente frequentano il campetto di piazza Lulli, a Grosseto. Che, poche ore dopo la tragica notizia della morte di Kobe Bryant, si sono ritrovati sul playground per ricordare il campione.

Una quindicina di ragazzi che sono scesi in campo per celebrare il campione dei Los Angeles Lakers, ispiratore di tante partite quando era in vita e già nei cuori di tutti dopo la sua scomparsa.

C’è anche chi ha voluto vivere questa giornata indossando una delle sue canotte gialloblù, o con il numero 8 con il numero 24, i due che ha indossato nella sua avventura a Los Angeles (i Lakers hanno ritirato entrambi i numeri).

La foto è stata poi postata su”Street Basket Grosseto”, il gruppo Facebook che unisce i giocatori a Grosseto e attraverso il quale si fissano appuntamenti per le partitelle del pomeriggio.