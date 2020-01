21 velisti e sette equipaggi nel mare della Maremma

MARINA DI GROSSETO – Con l’anno nuovo non si ferma l’attività velica invernale al circolo nautico Maremma. Un doppio appuntamento ha acceso l’interesse del numeroso pubblico. L’antipasto si è tenuto presso la sede del circolo con la conferenza su “previsioni meteo – elementi di introduzione ai modelli numerici”, ovvero come utilizzare al meglio i prodotti esistenti nel web in ambito velico e nella navigazione in generale.

La conferenza, tenuta dal weather technician Michele Curci, dell’Aeronautica militare, ha suscitato grande interesse. Successivamente si è tenuto il secondo test match race che ha fronteggiarsi 21 velisti suddivisi in sette equipaggi, uno dei quali proveniente dal Club velico Castiglione della Pescaia.

Nelle acque di Marina di Grosseto non è mancato lo spettacolo malgrado le condizioni di vento scarse, ma sufficienti per lo svolgimento della manifestazione. L’organizzazione del sodalizio del presidente Maurizio Marraccini ha permesso, grazie alla preziosa collaborazione del Porto della Maremma, lo svolgimento di due round robin al termine dei quali è risultato vincitore il team del timoniere Michele Tognozzi con Andrea Maramai e Andrea Pisaneschi davanti a Roberto Romani con Laura Galardi e Giulia Galletti e a Tommaso Fabbrini con Duccio Lepri e Cristiano Amato.

A conclusione della manifestazione, presso la sede del Cnm si sono svolte le premiazioni dei team vincenti, per salutare tutti i partecipanti e per dare loro l’appuntamento al prossimo test di match race, il terzo, la cui data sarà comunicata a breve.

I velisti impegnati nel secondo test match race, agli ordini del comitato di regata composto da Piero Romeo, Davide Bocci e Davide Fucile, sono stati: Tommaso Fabbrini, Duccio Lepri, Cristiano Amato, Paolo Boschi, Massimo Rotini, Luca Zaghetti, Roberto Romani, Michele Tognozzi, Andrea Pisaneschi, Andrea Maramai, Federico Vegni, Franco Saletti, Federico Ciapi, Virgilio Donini, Michele Curci, Luca Totti, Massimo Leone, Stefano Di Maria, e i giovani ragazzi della scuola vela del CNM Laura Galardini, Giulia Galletti e Angelo Rondini. Proseguono nel frattempo i corsi di scuola vela, sia per ragazzi che per adulti, presso il Porto della Maremma che vedono il Circolo impegnato in tutti i fine settimana a colorare, con le vele delle proprie imbarcazioni, il mare di Marina di Grosseto.