Vivaio biancorosso, tutti i risultati di Juniores, Allievi e Giovanissimi

GROSSETO – Si fermano gli Juniores di mister Angeli, con una formazione largamente rimaneggiata per via degli infortuni e delle squalifiche, battuti di misura dal Seravezza. Sconfitta anche per gli Allievi regionali, mentre vincono le due formazioni dei Giovanissimi provinciali. Ecco le partite del fine settimana.

JUNIORES NAZIONALI: Us Grosseto-Seravezza 0-1

Sconfitta di misura per la Juniores, su un campo difficile per via della pioggia. Formazione biancorossa fortemente rimaneggiata per via degli infortuni e delle squalifiche. Il gol partita arriva su calcio d’angolo dopo appena 6’, con la prodezza di Frateschi che di testa mette il pallone nell’angolino. Il Grifone prova a reagire con Cerretti, che a tu per tu con il portiere tenta il pallonetto ma senza fortuna.

ALLIEVI REGIONALI: Us Grosseto-Fucecchio 2-4

Il Grosseto perde l’imbattibilità interna al termine di una partita molto combattuta e ben giocata da entrambe le formazioni, con episodi che alla fine si sono rilevati decisivi. Nel primo tempo equilibrio rotto da un intervento irregolare di Barsi che stende in area Trombini lanciato da Mema. Rigore che Filippi realizza. I ragazzi di mister Consonni gestiscono bene la reazione degli ospiti non concedendo nulla fino al 37′ quando Comi nel tentativo di dribblare Mehya si fa rubare palla, con l’attaccante ospite che deposita nella porta sguarnita. Due minuti dopo, calcio di rigore assai dubbio per gli ospiti, con Nannetti che cade in area. Dal dischetto Mehya infila Comi con gran tiro sotto la traversa. Nella ripresa i biancorossi si presentano in campo ancora più vogliosi di recuperare una partita che li vede immeritatamente in svantaggio. Nel giro di due minuti i biancorossi recuperano la partita. Al 42′ sugli sviluppi di una mischia in area maremmana gran tiro di Giaquinto a colpo sicuro, ma sulla linea di porta ben appostato De Michele salva il risultato. Sul ribaltamento di fronte, ancora Trombini viene atterrato, secondo calcio di rigore che ancora Filippi realizza con freddezza. La reazione degli ospiti è veemente e per 15′ chiudono nella loro area i grossetani. Al 51′ fuori Stefi dentro Falconi. Al 67′ azione personale di Feyzay che entra in area dalla sinistra e fa partire un bel tiro che batte ancora l’incolpevole Comi. Al 69′ fuori Angiolini e Cargiolli dentro Bruni e Valente ed al 74′ fuori Franceschini e Lucattini dentro Testa e Papini, con il Grosseto che si dispone con la difesa a tre. Il Fucecchio si difende con ordine ed argina la reazione dei padroni di casa. Al 77′ fuori De Michele e Mema dentro Cerulli e Cristinzio. All’ 85 sull’ultima occasione per i torellini, punizione di Filippi e mischia in area, che vede impegnato anche Comi, ma nessuno trova la deviazione giusta e sulla ripartenza Badallassi deposita nella porta vuota per il 2-4 finale. Prossimo impegno in trasferta a Cenaia, per una squadra che sicuramente riprenderà velocemente il cammino.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI A: Virtus Maremma-Us Grosseto 0-1

Partita intensa ma corretta da parte di entrambe le squadre. A spuntarla sono i biancorossi, grazie al rigore guadagnato al 17’ del primo tempo, che Tenci realizza portando i suoi in vantaggio. Nel secondo tempo, su un campo al limite della praticabilità, la Virtus prova a reagire e l’occasione buona arriva con il secondo rigore concesso. Dagli undici metri, però, Mori fallisce l’aggancio lasciando il risultato sull’1-0 per il Grosseto.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI B: Us Grosseto-Castiglioncello 7-0

Bella partita tra i biancorossi di mister Picardi e i pari età della Virtus Maremma. Grosseto in vantaggio dopo 15’ con Pimpinelli, servito da Steri. Cinque minuti dopo lo stesso Steri raddoppia su rigore. Allo scadere ci pensa Generali, con un gran gol, a mettere in cassaforte il risultato. Nella ripresa arrivano anche le reti di Graffietti, Palombo, Erblin e ancora Pimpinelli.

TABELLINI

JUNIORES NAZIONALI: Us Grosseto-Seravezza 0-1

US GROSSETO: Mileo, Lupo, Castellazzi, Marraccini, Fregoli, Pizzuto, Riitano, Cerretti, Pastore, Frosinini, Pratesi. A disposizione: Bocchi, Bellini, Fattoi, Pineschi, Palmieri, Yildiran, Meacci. All. Angeli.

SERAVEZZA POZZI: Vene, De Angeli, Valori, Marchini, Menapace, Petrini, Barducci, Del Frate, Antonelli, Frateschi, Etna. A disposizione: Sacchelli, Luisi, Leonardi, Pennucci, Bertelloni. All. Malfanti.

RETE: 6’ Frateschi

ALLIEVI REGIONALI: Us Grosseto-Fucecchio 2-4

US GROSSETO: Comi, Angiolini, Mema, Lucattini, Franceschini, De Michele, Trombini, Cargiolli, Stefi, Filippi, Columbu. A disposizione: Bocchi, Cristinzio, Cerulli, Falconi, Testa, Di Chiara, Bruni, Papini. All. Consonni.

FUCECCHIO: Melani, Montagnani, Barsi, Petrucci, Duccini, Giubbolini, Giaquinto, Cullaykhled, Feyzay, Mehya, Nannetti. All. Maniscalco

RETI: 29′ rig e 44’ rig Filippi, al 38′ e 40’ rig. Mehya, al 67′ Feyzay, al 84′ Badallassi.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI A: Virtus Maremma-Us Grosseto 0-1

VIRTUS MAREMMA: Tersuoli, Khadra, Paccagni, Vigenti, Palazzi, Venturi, Mori, Martini, Tosi, Rocchi, Ciacci. A disposizione: Civitella, Cartellini, Decida, Duchi, Cristiano. All. Goffredo.

US GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Bardi, Zarone, Passalacqua, Bertoni, Gamberi, Presicci, Benetello, Solari, Tenci. A disposizione: Bianchi, Turbanti, Pecciarini, Affabile, Veglianti. All. Pieri.

RETE: 17’ Tenci.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI B: Us Grosseto-Castiglioncello 7-0

US GROSSETO: Conti, Busetta, Dani, Steri, Manganelli, Frediani, Nardi, Generali, Bojinov, Giulianini, Pimpinelli. A disposizione: Ennached, Fommei, Picci, Erblin, Graffietti, Palombo, Allegro. All. Picardi.

CASTIGLIONCELLO: Mancini, Meini, Andrisani, Paponi, Calvanese, Viegi, Pappalardo, Ronchetti, De Logu, Surrini, Scarlatti. A disposizione: Marzini, Puzio, Bartelloni, Buzza. All. Citi.

RETI: 15’ e 26’ st Pimpinelli, 20’ rig. Steri, 28’ Generali, 10’ st Graffietti, 14’ st Palombo, 22’ st Erblin.