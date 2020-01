Vantaggio iniziale e poi rimonta del Siena, Cp Alice sconfitto con onore

GROSSETO – Sconfitta con onore per il Circolo Pattinatori Alice Grosseto nella terza giornata del campionato di serie B contro il Siena Hockey (2-4). Sulla pista amica di via Mercurio i ragazzi allenati da Alessandro Brizzi hanno disputato un buon incontro contro il quintetto allenato da Michele Achilli. I biancorossi grossetani sono anche passati in vantaggio al decimo con Massimiliano De Virgilio, ma prima della sirena del primo tempo i senesi sono riusciti a ribaltare la situazione con Lorenzini e con la punizione di prima di Achilli.

Dopo aver subito la terza rete dopo appena 11 secondi dall’inizio della ripresa, Alice ha provato a rientrare in partita con una segnatura (la prima in campionato dopo le cinque di Coppa) di Alessandro Bardini che ha firmato il 2-3 e ha riaperto le speranze locali di portare a casa un risultato positivo. Al 6′ Nerozzi ha permesso al Siena di allontanarsi nuovamente. La gara si è chiusa qui con Raffaello Ciupi (chiamato a sostituire l’indisponibile Tommaso Bruni) che ha bloccato ogni tentativo avversario e lo stesso ha fatto il senese Mariotti. Al tecnico grossetano rimane la soddisfazione di aver visto una crescita tecnica della squadra che incontro dopo incontro si sta amalgamando e ha ormai acquisito una propria identità (foto di Mimmo Casaburi).

ALICE: Raffaello Ciupi, Camisoli; Angeli, Leonardo Ciupi, Bardini, De Virgilio, Rosati, Alfieri, Bianchi, Filippeschi. All. Alessandro Brizzi.

SIENA HOCKEY: Mariotti, Sassetti; Lorenzini, Achilli, Tiezzi, Paglicci, Lazzeri, Nerozzi, Bigliazzi, Borracelli. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Daniele Moretti.

RETI: nel p.t. al 9’15 De Virgilio, 17’22 Lorenzini, 19’11 Achilli; nel s.t. 0’11 Achilli, 3’03 Bardini, 5’32 Nerozzi.

NOTE: cartellino blu a Bardini e Rosati.