Ugl: «Tiemme vuole appaltare alcune linee: a rischio il futuro dei lavoratori»

GROSSETO – «Siamo venuti a conoscenza dell’intenzione aziendale di dare in sub-affido alcune linee-turni a delle aziende già partner di Tiemme; questo significa mettere in discussione la posizione di alcuni lavoratori di Tiemme» afferma Giuseppe Dominici segretario generale Ugl Toscana.

«Su tale decisione abbiamo richiesto un incontro ma ad oggi, a distanza di circa 15 giorni, non siamo stati convocati. Sul tema dei subappalti abbiamo interrogato la Regione Toscana e l’assessore Vincenzo Ceccarelli, al quale è stato chiesto la motivazione di tale decisione in questo momento storico del trasporto pubblico locale toscano, vista l’oramai imminente firma del contratto di servizio da parte di Autolinee toscane. Il personale viaggiante è oggetto di quotidiane minacce di provvedimenti su diversi temi, quando invece per garantire un servizio regolare deve prendersi carico di responsabilità non dovute».

«Anche per il personale dell’officina, l’azienda continua con il processo di esternalizzazione dei lavori presso officine esterne, con il risultato a nostro parere completamente negativo; basti pensare che alcuni bus in circa otto mesi hanno lavorato in linea poco più di 15 giorni e sono attualmente ricoverati in officine esterne sempre con gli stessi problemi. Facciamo appello anche al presidente della Regione Enrico Rossi che incida di più per chiudere questa annosa vicenda della gara regionale» conclude l’Ugl.