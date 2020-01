GROSSETO – Dopo la pubblicazione della spigola gigante fatta sulle nostre pagine un paio di giorni fa, altri pescatori maremmani ci hanno inviato foto con la loro pesca “eccezionale”.

Come Sampei, il celebre protagonista-pescatore di un cartone animato giapponese, si sono messi in posa per l’obiettivo con il loro bottino.

«Queste spigole – racconta Francesco Martellini – sono state pescate ieri, alla foce dell’Ombrone. La più grossa pesa 8 chili e 200 grammi. le altre 5.200 e 3.800».