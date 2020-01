Obbligatori, convocazione in azzurro per Carlotta Quaglia del Cus Albinia

ALBINIA – Non è ancora iniziata le stagione agonistica di pattinaggio ma per il Cus Albinia arrivano già le prime soddisfazioni.

Per il secondo anno consecutivo, con grande orgoglio delle insegnanti Desirée Puliti, Sara Ricci e Giulia Pavin, l’atleta Carlotta Quaglia è stata convocata a partecipare al raduno in nazionale per la disciplina degli obbligatori. Alla giovane pattinatrice vanno i complimenti di tutto il direttivo della polisportiva