Lavoro: azienda cerca personale

ORBETELLO – Il giorno 10 febbraio prossimo, al Centro per l’impiego di Orbetello, all’interno del ciclo “ Le Imprese al centro”, si svolgerà l’incontro con la Tosco Service s.r.l., azienda rappresentativa del territorio che opera nel settore dei servizi con appalti presso aziende private e Pubbliche amministrazioni.

L’incontro con l’azienda prenderà avvio con la presentazione della mission e vision dell’azienda, descrizione dei profili vacanti, competenze professionali richieste e soft skills per processi di selezione.

Tosco Service s.r.l. sta ricercando addetti alle pulizie di interni presso strutture turistico/ricettive.

Al termine dell’incontro l’azienda raccoglierà le disponibilità e svolgerà dei brevi colloqui conoscitivi.

Gli interessati possono registrarsi e candidarsi sul sito https://servizi.toscana.it/Lavoro/Grosseto/idol/visualizzaOfferta-frontend.html?idOffertaLavoro=9455 oppure presentarsi muniti di cv presso i Centri per l’impiego di Orbetello entro il 31 gennaio. Se in possesso dei requisiti, saranno ricontattati dal Centro per l’impiego definire le modalità di partecipazione all’evento.