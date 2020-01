Lavori pubblici e appalti: giornata di confronto con Cna e Anci. Come partecipare

“I lavori pubblici. Giornata di studio per enti locali e imprese” è il titolo dell’evento gratuito organizzato da Cna Grosseto e Anci Toscana, l’associazione dei comuni della Toscana, in programma per domani, martedì 28 gennaio dalle 9.30 alle 17 nella sala conferenze della sede Cna di via Birmania 96 a Grosseto.

Un’iniziativa rivolta alle imprese, il settore pubblico, i professionisti. Obiettivo dell’incontro gratuito, infatti, è quello di approfondire il tema dei lavori pubblici e degli appalti, anche alla luce delle difficoltà che spesso incontrano le micro e piccole imprese, per le loro dimensioni e per la disciplina piuttosto complessa prevista dal Codice degli appalti. Capire le reciproche esigenze, ma anche come fare aggregazione di impresa per essere più competitivi e come redigere i progetti può essere uno strumento utile a chi opera nel settore.

Dopo i saluti di Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto, e di Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada e responsabile area Lavori pubblici e Codice degli appalti Anci Toscana, sono previsti gli interventi Antonio Chiappini, coordinatore regionale Cna Costruzioni, e Agnese Del Nord, avvocato del Foro di Firenze.

La partecipazione è libera è gratuita, ma è gradita la conferma della propria presenza tramite l’iscrizione sulla piattaforma Eventbrite, oppure chiamando i numeri 0564 4711210 – 333 1031288.