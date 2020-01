Hc Castiglione di nuovo in trasferta, terza di campionato contro il Follonica B

FOLLONICA – Seconda partita per l’Hc Castiglione nel campionato di serie B e seconda trasferta, questa volta al Capannino di Follonica per affrontare la squadra B degli azzurri, reduce da due sconfitte contro Siena e contro i “fratelli” della squadra A. Morale alto invece per i biancocelesti, che vengono dall’entusiasmante vittoria di Siena, ottenuta nonostante defezioni e le difficoltà di vario genere. Le corsie dall’infermeria del Casa Mora purtroppo non si sono ancora svuotate: il portiere titolare Astorino ha effettuato le visite per l’intervento al ginocchio, e l’attaccante Biancucci è ancora alle prese con le noie al polso.

La situazione è certamente migliorata rispetto a dieci giorni fa. Contro gli azzurri nel girone di coppa furono due vittorie, ma la squadra follonichese è di quelle da prendere con le molle soprattutto per la presenza dei due veterani ed ex castiglionesi, Salvadori e Matassi, due giocatori ancora in grado di fare la differenza in questa categoria. L’incontro si gioca insolitamente di martedì per il rinvio chiesto dalla società azzurra, fischio d’inizio alle 21. Questi i convocati biancocelesti agli ordini di mister Biancucci: 2. Biasetti Matteo 3. Montauti Andrea(Cap.) 4. Perfetti Lorenzo 5. Cabiddu Alberto 6. Mantovani Matteo 7. Biancucci Lorenzo 8. Santoni Brando 9. Maldini Mattia 10. Donnini Alessandro.