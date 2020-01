Certificazioni internazionali: il Fossombroni prepara gli studenti al successo

GROSSETO – Da alcuni anni il Fossombroni sta puntando sulle certificazioni internazionali, cercando di tracciare la strada per il futuro agli studenti, sia nel proseguimento del percorso di studi, sia dal punto di vista dell’approccio al mondo del lavoro. Per questo motivo, agli studenti del Fossombroni del Liceo scientifico internazionale viene proposto il percorso Pearson Edexel, che introduce al conseguimento di qualifiche accademiche in lingua inglese, riconosciute a livello globale.

Si tratta, infatti, di certificazioni riconosciute in tutto il mondo, in grado di preparare gli studenti ad eccellere sia nell’educazione universitaria, sia sul luogo di lavoro. Tra queste c’è il general certificate of secondary education, una certificazione scolastica che gli studenti, in genere, ottengono intorno ai 16 anni in alcune materie. Questa certificazione offre un completamento molto utile in vista degli esami di maturità, permettendo di confrontarsi con le materie del proprio percorso scolastico in inglese. Aspetto che permette di sviluppare nuove abilità in una lingua specializzata rafforzando le competenze comunicative, acquisire qualifiche da utilizzare in ambito universitario, avere una visione globale dei contenuti studiati con un focus internazionale.

Il Fossombroni è sede di certificazione Pearson Edexel dal 13 maggio del 2019. Dall’attuale anno scolastico gli studenti hanno iniziato i corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni.

Durante il loro percorso con Pearson Edexel (della durata di almeno un paio di anni), gli studenti sosterranno gli esami per ottenere le certificazioni internazionali, ottenendo così la possibilità di entrare in programmi interamente insegnati in inglese, oltre ad avere una preparazione allo studio indipendente condotto in contesti internazionali.