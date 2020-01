Beach tennis, tutte le coppie vincitrici del campionato provinciale Uisp

GROSSETO – Si è conclusa, con due intense giornate di incontri, la prima edizione del campionato provinciale di beach tennis Uisp. La rassegna, divisa nei tabelloni di doppio misto, maschile e femminile, ha portato i migliori amatori della Maremma a giocare nella tensostruttura Uisp di viale Europa, che ha ospitato il master conclusivo, ma anche in altri impianti cittadini.

Si è partiti con il doppio misto, che ha visto trionfare la coppia formata da Stefano Remati e Alice Leoncini, abili a superare in finale Andrea Carraro e Federica Mantiloni, sconfitti 6-3. Terzo posto per Tiziana Della Monica e Gianluca Cardini, per abbandono di Maximilian Cenderelli ed Eleonora Mandosio.

Ricca la giornata di domenica, che è partita con il doppio maschile. Andrea Carraro, in coppia con Giampaolo Poli, si è preso la rivincita su Stefano Remati, in coppia con Davide Carini, vincendo al tie-break una partita che si era messa malissimo. Remati-Carini sembravano aver in pugno la gara, prima sul 4-2 e poi sul 5-3, ma nei momenti decisivi gli avversari sono stati più solidi. Terzo posto per Mirci-Rosini, quarti Franci-Ferretti.

Infine un intenso torneo femminile, con una finale molto emozionante, anche questa conclusa al tie break. Dopo un match punto a punto Tiziana Della Monica ed Eleonora Mandosio hanno piegato la resistenza di Lina Sellaroli e Alessisa Marsili, che non hanno mai mollato ma alla fine si sono dovute arrendere. Sul podio anche Canuti-Assaiante, quarte Bottazzo-Consenti.

Al termine di ogni tabellone premiazioni con le coppe consegnate da Alessandro Bernabini, coordinatore provinciale Uisp del beach tennis, ed Enrico Terenzi, responsabile della scuola di beach tennis.