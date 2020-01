BallottaggioFollonica: Benini apre il tour nei quartieri. Incontri a Senzuno e 167 Ovest

FOLLONICA – Domani primo appuntamento degli incontri nei quartieri organizzati da Andrea Benini: si partirà da Senzuno, e dall’importante progetto di riqualificazione che è in atto.

L’appuntamento per tutti è dalle 17 alle 19 alla Pasticceria Peggi, in via della Repubblica 1, con il candidato sindaco a Follonica del centrosinistra, Andrea Benini.

“Sarà l’occasione per confrontarsi con i cittadini – commenta Andrea Benini – e parlare dei lavori definiti di recente che rappresentano un modo per valorizzare una piazza molto importante e strategica per la città, che rappresenta anche un biglietto da visita per Senzuno, migliorandola ma senza alternarne le caratteristiche. A partire dal leccio centrale, intorno al quale saranno sistemate sedute più comode per permettere ai cittadini di incontrarsi e socializzare proprio là”.

Il secondo appuntamento in calendario è per giovedì 30 gennaio, sempre alle ore 17, nel Centro commerciale della 167 Ovest di Follonica