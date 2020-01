Autocisterna fuori strada: i Vigili cercano di raddrizzarla. Traffico bloccato

MASSA MARITTIMA – Un’autocisterma è finita fuori strada nella zona tra Pian dei Mucini e Prata, nel comune di Massa Marittima. La strada è al momento chiusa al traffico a causa dell’autocisterna che sta ingombrando parte della carreggiata.

Una squadra dei Vigili del fuoco sta tentando un intervento di stabilizzazione della cisterna con cavi acciaio ancorati e che attraversano la strada. Sulla strada sono in corso alcuni lavori che ne hanno limitato l’ampiezza. La cisterna si è appoggiata con il fianco al guard-rail.

Non ci sarebbero feriti. La cisterna trasporta carburante (24.000 litri di gasolio e 13.000 di benzina). Sul posto anche i carabinieri per la viabilità. L’intervento è ancora in corso.