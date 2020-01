BIVIO DI RAVI – Incidente in corso in questo momento all’incrocio della Vecchia Aurelia di Bivio Ravi nel comune di Gavorrano. Per cause in corso di accertamento un’autovettura e una moto sono entrate in collisione.

Il bilancio è di due feriti; il motociclista e la passeggera dell’auto, entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Grosseto. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Illeso, invece, il conducente dell’auto. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Follonica che, oltre a coadiuvare le operazioni di trasporto in ambulanza dei feriti, hanno messo in sicurezza i mezzi. Sul posto inoltre i carabinieri del comando di Gavorrano, La Croce Rossa di Gavorrano, la Croce Rossa di Scarlino e l’Anpas di Sassofortino con medico e infermieri.