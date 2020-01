GROSSETO – Dopo due giorni di precipitazioni, a tratte anche intense, non si può dire che sia tornato il sereno in provincia di Grosseto. Restano infatti le nuvole su gran parte della Maremma, ma la pioggia è cessata.

Restano residue e blande precipitazioni soltanto alle pendici dell’Amiata, pioggia leggera che in vetta si trasformerà in qualche fiocco di neve, atteso in mattinata o nel pomeriggio.

Dopo la giornata quasi primaverile di ieri, temperature in leggero calo per questa domenica 26 gennaio. Nel capoluogo, ad esempio, sono previste temperature comprese tra i 7 e i 13 gradi.

