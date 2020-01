Grosseto sempre più su: Moscati e Sersanti regalano il -1 dalla vetta

GROSSETO – “E Grosseto caricava bombe nell’aria… boom!”. Finisce così con giocatori e tifosi a saltare tra campo e curva per festeggiare un successo importantissimo che, unito al pareggio del Monterosi in casa contro il Flaminia, rilancia la squadra di Magrini a un solo punto dalla capolista. In campo ci pensano Moscati e Sersanti, in una mezz’ora scarsa, ad aprire e chiudere i giochi, dando il via all’inseguimento del Monterosi che nelle ultime due giornate ha perso ben cinque punti nei confronti del Grifone.

Foto Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912

E pensare che i biancorossi erano arrivati a Ponsacco senza poter disporre di Boccardi e con il dubbio Cretella. Alla fine Cretella ce l’ha fatta, mentre al posto di Boccardi il mister ha piazzato Giunta dietro a Galligani e Moscati. La prima vera occasione arriva al quarto d’ora con Gorelli, che di testa non trova la porta, mentre al 26’ il tiro di Moscati non lascia scampo a Fiaschi portando meritatamente gli ospiti in vantaggio. Nemmeno il tempo di esultare che il Grosseto raddoppia con Sersanti, infilando ancora una volta Fiaschi. Nella ripresa il Ponsacco prova a riaprire la partita, rischiando però di subire il terzo gol con il nuovo entrato Giani.

Al fischio finale comincia il tripudio dei tifosi biancorossi che chiamano sotto il settore ospite, come di consuetudine, i giocatori maremmani per far cominciare la festa. Una festa condita, chiaramente, dai pareggi di Monterosi, Scandicci e Albalonga. Domenica allo Zecchini arriva proprio l’Albalonga, per una partita che potrebbe valere una stagione, e la parola d’ordine è non mancare: tifosi biancorossi avvisati.

Ponsacco-Us Grosseto 0-2

PONSACCO: Fiaschi, Lischi, Calabrese, Ferrari, Kamana, Marinai, Mazroui, Bulluomini, Nocciolini, Lenzi, Cavallini. A disposizione: Lista, Balduini, Alesso, Rustichelli, Aufiero, Maggiari, Prete, Pretato, Djibril. All. Marmugi.

US GROSSETO: Barosi, Raimo, Ciolli, Gorelli, Milani, Fratini, Sersanti, Cretella, Giunta, Galligani, Moscati. A disposizione: Nunziatini, Polidori, Pizzuto, Viligiardi, Ravanelli, Giani, Villani, Sabatini, Pierangioli. All. Magrini.

ARBITRO: Bracaccini della sezione di Macerata (Leoni e Pilleri della sezione di Cagliari).

RETI: 26’ Moscati, 30’ Sersanti.