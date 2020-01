Gara di solidarietà per la piccola Selene: raccolti più di duemila euro. «Risultato straordinario»

FOLLONICA – Un gesto solidale nato spontaneamente e diventato subito virale in tutta la città. Parliamo della raccolta fondi per sostenere la famiglia della piccola Selene, la bambina follonichese di sei mesi affetta da una grave malattia.

La raccolta fondi era partita a fine dicembre in un bar della città; una cassettina in legno accanto alla cassa con l’invito di lasciare una piccola offerta, magari pochi centesimi del resto del caffè. Un’iniziativa che ha superato, però, subito i confini dell’esercizio commerciale e le stesse cassette sono state esposte anche in altri locali. Il risultato è straordinario. Sono stati raccolti 2.030 euro e già domani la cifra verrà inviata alla famiglia della piccola.

«Follonica ringrazia Follonica. Ecco cosa ci sentiamo di dire – commentano i commercianti che hanno aderito all’iniziativa -. Non ci aspettavamo di raggiungere questa somma e ne siamo molto felici. Non solo è un bel gesto aiutare questa famiglia, ma vedere la collaborazione e la vicinanza di una città intera per aiutare gli altri è stato molto bello».

Gli esercizi commerciali che hanno aderito sono Bar Portici, Pizzeria Ballerini, Lavanderia da Mareda, Panificio Bertelli, Estetica l’Angolo del Benessere, Centro Momenti estetica e benessere, Caffè Parigi di Silvia, Cinema Astra ed Etruria Cork.