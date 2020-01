Coppa Italia, pioggia di medaglie per le giovani follonichesi della Dance Academy

FOLLONICA – Sei medaglie d’oro e altri piazzamenti da applausi per le ragazze della Dance Academy di Follonica alla gara di Coppa Italia di danza accademica moderna e contemporanea svolta a Calenzano. Il team maremmano è salito sul gradino più alto del podio con Desyree Kapxhiu Under 9 categoria C, Zelda Franchi Under 9 categoria D, Naomi Ducci Over 16 C con le coppie formate da Zelda Franchi e Desiree Kapxhiu Under 11 C, Zelda Feanchi e Iris Bongini Ise Under 4/7 D e Giulia Bagnoli e Alyssa Bolognesi Under 9 D.

Inoltre, secondo posto per Giulia Bagnoli Under 9 categoria C e terzo gradino del podio per Alissa Bolognesi Under 9 categoria D come per tutto il gruppo Under 11, per una domenica da incorniciare.