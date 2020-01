Illuminamento attraversamenti pedonali, il sindaco: «I lavori inizieranno a febbraio»

ORBETELLO – Il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, informa che il 27 gennaio scade la gara per l’intervento di illuminamento degli attraversamenti pedonali in via Donatori del Sangue a Neghelli. Spesa 100 mila euro.

“Prevediamo di far iniziare i lavori entro il mese di febbraio – commenta il primo cittadino -. Una concreta risposta alla comunità. Un ringraziamento al comandante della Polizia Municipale Carlo Poggioli e al delegato Roberto Berardi che hanno seguito il tutto”.