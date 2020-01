Il Circolo Pattinatori Alice ospita il Siena, Under 15 battuti a Forte di Marmi

GROSSETO – Secondo impegno stagionale nel campionato di serie B per la formazione del Circolo Pattinatori Alice che domenica alle 18, sulla pista di via Mercurio, ospita il Siena Hockey. I biancorossi allenati da Alessandro Brizzi, che hanno concluso in crescendo la Coppa Italia, puntano ad ottenere un risultato positivo contro il quintetto guidato da Michele Achilli che nelle prime due uscite è andato a vincere sul campo del Follonica B ed è stato superato a domicilio dal Castiglione, al termine di un incontro che Siena ha condotto fino a metà ripresa (anche con tre reti di vantaggio), prima di arrendersi, 9-7, negli ultimi cinque minuti di gara. Per Alice sarà dunque un bel test e il fattore campo può aiutare i grossetani a conquistare i primi punti in serie B.

“Siena è una squadra tosta – dice l’allenatore Alessandro Brizzi – con giocatori d’esperienza messi bene in campo da un tecnico intelligente come Michele Achilli. Durante la settimana ci siamo allenati finalmente al completo, a parte il portiere Tommaso Bruni, ancora fuori. Ma siamo in una botte di ferro visto che Raffaello Ciupi è altrettanto bravo”. Brizzi, squalificato dopo l’espulsione di Follonica, dovrà fare a meno di Blu Burroni, fermato per un turno per il rosso nella gara d’esordio, ma recupera Leonardo Angeli.

La formazione: Raffaello Ciupi, Camisoli; Leonardo Ciupi, Angeli, Bardini (nella foto di Mimmo Casaburi), De Virgilio, Rosati, Alfieri, Bianchi, Filippeschi. L’altra gara del girone, Follonica B-Castiglione, è in programma martedì 28 alle 21 al Capannino.

Venerdì sera intanto la formazione Under 15 ha perso l’anticipo della dodicesima giornata sulla pista di Forte dei Marmi.

Forte dei Marmi-C.P. Grosseto 8-2 (p.t. 4-0)

FORTE DEI MARMI: Bacci, Iannaccone; Ambrosio, Giorgi (4), Markarashvili, Bianchi (1), Bazzichi, Nieri Bresciani (2), Cacciaguerra (1), Galleni. All. Andrea Biagi.

C.P. GROSSETO: Vittoria Masetti, Peruzzi Squarcia; Giusti (2), Dervishi, Cardi, Tognarini, Montomoli, Lumi Burroni, Francesco Masetti. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Luca Lossi.