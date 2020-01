CarnevaleFollonica20 – Cassarello dice no alla guerra con il carro sul cavallo di Troia

FOLLONICA – Terzo appuntamento con il carnevale follonichese, uno degli eventi più apprezzati della provincia. Oggi andiamo a scoprire segreti e curiosità del rione Cassarello.

Carro: Si intitola “Siamo tutti figli di…” il carro realizzato dal rione Cassarello per il carnevale follonichese. «L’epica guerra di Troia, narrata da Omero nell’Iliade, è l’intramontabile testimonianza di come vi sia uno scollamento profondo fra le reali cause che portano ad un conflitto armato e le motivazioni che vengono poi rifilate alla popolazione, spesso inneggianti ad altri valori nobili che possono accendere il fuoco negli animi dei futuri combattenti» afferma il presidente Mario Buoncristiani.

«La guerra di Troia è la dimostrazione lampante di questo percorso: un conflitto nato per contrastare la forza militare e commerciale della città e del suo porto è passata alla storia, attraverso i millenni, come una guerra per recuperare Elena, la donna amata, meschinamente rapita da Paride e tenuta ostaggio dal nemico. Dai tempi di Troia, fino ai tempi odierni, l’insegnamento da trarre è sempre lo stesso: ogni guerra, per quanto spacciata nobile, in realtà ha come motivazioni vere i soliti interessi economici e la ricerca spasmodica del potere. Per questo dall’antica Grecia ad oggi “siamo tutti figli di…”».

Reginetta: Alessia Montauti è la reginetta del Rione Cassarello. «Faccio le superiori, stiudio e frequento il quarto anno, indirizzo tecnico. Dopo il diploma vorrei iscrivermi all’università e diventare fisioterapista».

«Sono nel rione da quando ero piccola: per me è una passione e un onore fare la reginetta, oltre che essere un divertimento e questo mi da tanta felicità».

Organigramma: Mario Buoncristiani presidente, Adriano Bruno vicepresidente, Irene D’Alessandro segretaria, Lando Stefanelli cassiere. Componenti del rione: Vittorio Achilli, Cristofero Agrò, Paola Avanzati, Diego Baietti, Tosca Bartali, Manola Burrini, Paolo Bucci, Angela Bruchi, Rita Barelli, Tania Bonarelli, Stefano campinoti, Franco Carapelli, Assunta Caruso, Angelo Ciraldo, Simona Ciraldo, Vasco Cumoli, Simone Cumoli, Carlo Fontani, Armando Gesi, Francesco Giovannetti, Simone Grazi, Andrea Viola Lenzi, Domenico Lenzi, Renata Marchionni, Raffaella Mascagni, Irene Mariotti, Adrtiana Moricci, laura Mosca, Elisa Premoli, Bruno Rappoli, Iliano Ranieri, Valentina Ranieri, Fabio Rocchi, Alessandra Salvadori, Giuseppina Savini, Danilo Serdini, Giorgio Serdini, Alberta Spinelli, Maurizio Tafi, Annalisa Tafi, Luigi Morrone, Martina Ticciati, Danila Tassi, Sonia Pacini, Marcella Vanni, Leonardo Petricci, Angelo Trebeschi, Piero Vicentini, Silvana Fusai, Diva Fiorenzani, Stefano Greco, Ettore Ducci. Aiuto comitato: Simonetta Simonelli, Luana Pecchia, Salvina Salvini, Isa Stopponi. Parrucchiere reginetta: Teste matte di Rosella e Simona. Truccatrice della reginetta: Ilaria Capecchi Elisir estetica & benessere, truccatrice sfilata: Elena Marini L’angolo del benessere, aiuto musiche: Massimo Bertocci.