Atletica: domani i Tricolori di marcia, in palio anche i titoli juniores e master

GROSSETO – Grosseto torna tricolore con un altro evento di atletica. Nella mattina di domenica 26 gennaio, per la terza volta negli ultimi quattro anni al parco di via Giotto con partenza alle ore 9, si svolgerà la prima prova dei Campionati italiani assoluti di società di marcia, valida anche come Campionato italiano individuale juniores e master.

Tutto pronto per una rassegna che annuncia in gara 243 atleti provenienti da ogni angolo della penisola e che vedrà in azione tanti protagonisti azzurri. La gara clou, con arrivo previsto intorno alle ore 11.30, è quella dei 35 chilometri: al via Eleonora Giorgi, medaglia di bronzo nella 50 km ai Mondiali di Doha, in Qatar, nella scorsa stagione. Attese altre due azzurre della rassegna iridata: Valentina Trapletti, nella 20 km, e Nicole Colombi, ma anche atlete che hanno vinto il bronzo a squadre in Coppa Europa come Beatrice Foresti e Federica Curiazzi. Tra gli uomini torna in azione Matteo Giupponi con Federico Tontodonati e il campione italiano della 10 km Gianluca Picchiottino. Complessivamente saranno al via 25 atleti maremmani. La società più numerosa tra quelle locali è l’Atletica Grosseto Banca Tema, che organizza la manifestazione.