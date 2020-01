Abiti, giochi, libri: la Croce rossa raccoglie oggetti per le famiglie bisognose. Ecco dove

GROSSETO – A partire da novembre 2019, la Croce Rossa Comitato di Grosseto, situata in via Mazzini, 85/87, ha allestito uno spazio di raccolta e distribuzione di abiti, oggetti, giochi, libri, a beneficio di famiglie bisognose.

Lo slogan “doniamo un sorriso ai più piccoli, sono il nostro futuro” ne definisce le finalità benefiche, specchio delle attività sociali della Cri che mette in primo piano il soddisfacimento di “prime necessità” per le fasce sociali più fragili.

Chiunque può portare in sede, vestitini, accessori e materiali vari non più utilizzati. Le operatrici Mihaela e Ornella, dopo opportuni controlli, catalogano il materiale ricevuto, esponendolo su apposite scaffalature organizzate in base all’età di destinazione (da 0 mesi a 10 anni di età), garante di una distribuzione funzionale e immediata.

Le responsabili precisano che le persone che ne hanno necessità, possono andare a ritirare ciò di cui necessitano in modo anonimo e totalmente gratuito.

Uno spazio interno alla Organizzazione locale Cri di Grosseto è stato allestito anche con giochi e materiali per intrattenere i bambini quando i genitori sono impegnati per il ritiro dei beni di necessità dei quali fanno richiesta.

Il “Centro di raccolta e distribuzione” è aperto lunedì dalle 9 alle 11 e dalle 15.30 alle 17.30; mercoledì dalle 9 alle 11; giovedì dalle 9 alle 11 e dalle 15.30 alle 17.30.

Per qualsiasi informazione ulteriore, rivolgersi presso la sede di via Mazzini della Croce Rossa.