Toscana2020: Irene Galletti vince la sfida nel Movimento 5 Stelle. È lei la candidata. Sconfitto Giannarelli

GROSSETO – Nella sfida tutta “grillina” per la candidatura a presidente della Regione la spunta Irene Galletti. Sarà lei, consigliere regionale uscente pentastellato, a guidare la lista del Movimento 5 Stelle e a correre per la carica di governatore della Toscana.

Nel ballottaggio tra i due candidati più votati Galletti ha vinto la “partita” contro Giacomo Giannerelli, anche lui consigliere regionale uscente e candidato governatore nel 2015.

Si tratta di un’inversione di rotta per il Movimento 5 stelle perché alla vigilia delle Regionarie Giannarelli era stato indicato dai più come il candidato favorito. Per i 5 stelle si tratterà anche della prima donna candidata alla guida della Toscana.

A questo punto il quadro della sfida delle elezioni regionali diventa più definito. Con Eugenio Giani, candidato del centrosinistra e Irene Galletti, candidata del Movimento 5 Stelle rimane da sapere quale sarà la scelta del centrodestra.