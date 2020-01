Successo della Pallavolo Grosseto conto il San Miniato: 3-1 e playoff più vicini

GROSSETO – Torna a giocare la Terza divisione per la seconda fase che porterà a decretare la griglia playoff valida per la promozione in Seconda. Turno casalingo positivo per la Pallavolo Grosseto 1978 che ha superato 3-1 il San Miniato (25/18, 18/25, 25/18, 25/11 i parziali). Nonostante la pausa le grossetane partono con il giusto piglio e conquistano il primo set. Secondo parziale che vede le pisane approfittare di un rilassamento generale delle padrone di casa che solo nel finale di frazione ritrovano il bandolo del gioco, ma ormai la squadra ospite è troppo lontana e chiude il set pareggiando i conti. Giovannini e compagne capiscono la lezione e tornano in campo determinate tornando a giocare ad un buon livello tecnico vincendo nettamente terzo e quarto set.

In generale una buona prova, dove la solita Cassi ha dominato in attacco e battuta, buona anche l’intesa tra Giovannini e i due centrali Rossi e Cipriani, Ciri, Cappuccini, Cardarelli e Ricci hanno dato la giusta sicurezza in fase di ricezione. Sestetto partente con Giovannini, Cassi, Cappuccini, Cipriani, Rossi, Corridori, Cradrelli; nel corso del match sono entrate Ricci, Ciri, Xu, Gigi.

Pallavolo Grosseto 1978: Giovannini, Bardini, Gigi, Corridori, Xu, Cassi, Cappuccini, Ciri, Rossi, Cipriani, Cardarelli, Ricci. All. Rossi, dirigente Angeli.