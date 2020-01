Rifiuti: chiusura dei secchioni in città. Si potranno aprire solo con la tessera

GROSSETO – L’amministrazione comunale, per il tramite del Servizio ciclo dei rifiuti, negli ultimi mesi ha provveduto a far installare in città ulteriori isole ecologiche informatizzate, volumetriche o a peso, in sostituzione della raccolta porta a porta e della raccolta stradale libera.

Come espressamente indicato nella comunicazione affissa nei portoni o presente nelle cassette delle poste, l’utenza è stata raggiunta da tutte le informazioni utili, fra le quali l’installazione delle postazioni e la consegna in loco delle tessere personalizzate.

Ad ogni istallazione hanno fatto seguito due o più giornate di educazione ambientale al fine di sensibilizzare le coscienze verso le buone pratiche ambientali. Gli Educatori ambientali presenti in ciascuna postazione installata – non solo hanno illustrato la modalità tecnica di accesso ai nuovi contenitori di raccolta – ma hanno anche spiegato quelle che sono le corrette modalità di conferimento. Contestualmente, sono state fornite le 6Card, tessere nominative intestate a ciascuna utenza Tari, indispensabili per l’utilizzo dei contenitori, alle persone presenti alla dimostrazione.

Al fine di non creare disagi all’utenza, per le postazioni installate durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, l’Ufficio ha ritenuto corretto lasciare aperti i contenitori. Tuttavia, poiché si sono verificati moltissimi episodi di abbandono di rifiuti in prossimità dei contenitori e molte utenze sono ancora sprovviste di tessera, nonostante la consegna in loco e la consegna all’Ufficio, dopo un’attenta e ponderata valutazione, è stato deciso di chiudere tutte le postazioni sotto elencate a far data dal 1° febbraio.

POSTAZIONE N. 1 – VIA DEL MERCURIO

POSTAZIONE N. 2 – VIA DEL PIOMBO

POSTAZIONE N. 3 – VIA PLATINO

POSTAZIONE N. 4 – VIA DEL MERCURIO

POSTAZIONE N. 5 – VIA ARGENTO

POSTAZIONE N. 30 – VIA CANADA

POSTAZIONE N. 31 – VIA CANADA

POSTAZIONE N. 32 – VIA CANADA

POSTAZIONE N. 33 – VIA CANADA

POSTAZIONE N. 34 – VIA CANADA

POSTAZIONE N. 35 – VIA SVIZZERA

POSTAZIONE N. 36 – VIA SVIZZERA

POSTAZIONE N. 37 – VIA CIPRO

POSTAZIONE N. 38 – VIA CIPRO

POSTAZIONE N. 39 – VIA CIPRO

POSTAZIONE N. 40 – VIA AUSTRALIA

POSTAZIONE N. 41 – VIA AUSTRALIA

POSTAZIONE N. 42 – VIA AUSTRALIA

POSTAZIONE N. 45 – VIA SVIZZERA

POSTAZIONE N. 49 – VIA SVIZZERA

POSTAZIONE N. 52 – VIA DELL’ORO

POSTAZIONE N. 56 – VIA DELL’ANTIMONIO

POSTAZIONE N. 57 – VIA DELL’AMETISTA

POSTAZIONE N. 59 – VIA DELL’ALLUMINIO

POSTAZIONE N. 60 – VIA GIACOSA

POSTAZIONE N. 61 – VIA DELLA TRACHITE

POSTAZIONE N. 62 – VIA ROVETTA

POSTAZIONE N. 63 – VIA GIACOSA

POSTAZIONE N. 64 – VIA G. PRATI

POSTAZIONE N. 65 – VIA G. PRATI

POSTAZIONE N. 66 – VIA G. BRUNO

POSTAZIONE N. 67 – VIALE G. GIUSTI

POSTAZIONE N. 68 – VIALE G. GIUSTI

POSTAZIONE N. 69 – VIA G. BOVIO

POSTAZIONE N. 72 – VIA G. PRATI

POSTAZIONE N. 92 – VIA O. COCLITE

POSTAZIONE N. 93 – VIALE GIULIO CESARE

POSTAZIONE N. 94 – VIALE GIULIO CESARE

POSTAZIONE N. 95 – VIALE GIULIO CESARE

POSTAZIONE N. 97 – VIALE GIULIO CESARE

POSTAZIONE N. 98 – VIA PORTO SCAPRI

POSTAZIONE N. 99 – VIA FABIO MASSIMO

POSTAZIONE N. 100 – VIALE GIULIO CESARE

POSTAZIONE N. 119 – VIA DE’ GRIFONI D’ORO

POSTAZIONE N. 120 – VIA E. TORTORA

POSTAZIONE N. 121 – VIA G. BARTALI

POSTAZIONE N. 122 – VIA N. PALAZZOLI

POSTAZIONE N. 123 – VIA F. COPPI

POSTAZIONE N. 124 – VIA LEARCO GUERRA

POSTAZIONE N. 125 – VIA CARLO ZECCHINI

POSTAZIONE N. 126 – VIA CARLO ZECCHINI

POSTAZIONE N. 131 – VIA DEL TIRO A SEGNO

POSTAZIONE N. 132 – VIA T. FACCENDI

POSTAZIONE N. 133 – VIA L. BIANCIARDI

POSTAZIONE N. 134 – VIA L. BIANCIARDI

POSTAZIONE N. 135 – VIA C. CASSOLA

POSTAZIONE N. 143 – VIA STATONIA

POSTAZIONE N. 144 – VIA STATONIA

POSTAZIONE N. 146A – VIALE GIULIO CESARE

POSTAZIONE N. 147 – VIA CLODIA

POSTAZIONE N. 173 – VIA Q. SELLA

POSTAZIONE N. 174 – VIA Q. SELLA

POSTAZIONE N. 178 – VIA E. DE FILIPPO

POSTAZIONE N. 179 – VIA A. MAGNANI

POSTAZIONE N. 180 – VIA F. FELLINI

POSTAZIONE N. 181 – LARGO G. MASINA

POSTAZIONE N. 183 – VIA E. DE FILIPPO

POSTAZIONE N. 184 – LARGO G. MASINA

POSTAZIONE N. 188 – VIA A. ORCAGNA

Pertanto, da sabato 1 febbraio sarà possibile accedere a queste postazioni solo con l’apposita tessera, in mancanza sarà inibito il loro utilizzo e qualsiasi pratica di conferimento difforme rispetto a quanto stabilito sarà punita ai sensi del vigente Regolamento di igiene urbana.

A tal fine si ricorda all’utenza interessata, ancora sprovvista della tessera, che il ritiro potrà essere fatto presso il Servizio ciclo dei rifiuti, ubicato in via Zanardelli n. 2 (ex Palazzo GIL) il martedì ed il giovedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.

Nel caso di ritiro da parte di persona diversa rispetto al titolare della stessa (intestatario dell’utenza Tari) sarà necessario presentare la delega e la copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.