Novità nella raccolta differenziata: il Comune incontra i cittadini

ARCIDOSSO – Tantissimi cittadini hanno partecipato ai quattro incontri pubblici che l’amministrazione comunale di Arcidosso ha organizzato assieme a Sei Toscana per illustrare tutte le novità previste dalla riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti che interesserà il comune amiatino.

Dopo quelli di lunedì nella frazione delle Macchie e ai Bagnoli, mercoledì si sono svolti gli ultimi due incontri a Stribugliano e, alle 21, nella Sala del Consiglio Comunale ad Arcidosso. Qui tantissimi cittadini hanno ascoltato il sindaco Jacopo Marini, l’assessore Rachele Nanni e i tecnici di Sei Toscana illustrare tutte le novità previste dalla riorganizzazione ed hanno avuto modo di fare domande e chiedere informazioni.

L’obiettivo della riorganizzazione che riguarderà tutto il territorio comunale è duplice: quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche, assicurando così una migliore gestione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia, secondo quanto previsto dalle normative sull’Economia circolare europee, nazionali nonché dalla programmazione regionale e quindi di generare al contempo un risparmio considerevole sulle bollette e quello di diminuire il costo complessivo del servizio e, di conseguenza, il costo in bolletta tari per ciascun cittadino.

A partire dalle prossime settimane verranno sostituiti gli attuali cassonetti stradali con altri contenitori ad accesso controllato (cassonetti stradali e bidoni di prossimità). Tutti i nuovi contenitori saranno dotati di sistemi informatizzati che consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e, in futuro quando il sistema sarà a regime, permetteranno di calibrare la tariffa sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta volontà dei cittadini di effettuare la raccolta differenziata (tariffa puntuale).

Per conferire i rifiuti sarà necessario l’utilizzo della 6Card, la tessera associata all’utenza Tari, che potrà essere ritirata da lunedì 10 febbraio a sabato 29 febbraio presso l’Ufficio Tributi in Piazza Indipendenza 30.

L’orario di consegna è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il sabato dalle 9 alle 13.

Ad ogni utenza sono assegnate due 6Card. Per ritirare la 6Card è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento (o codice fiscale) ed eventuale delega in carta semplice. Se un’Utenza non riuscisse a ritirare la tessera nei giorni sopraindicati potrà recarsi, a partire da lunedì 2 marzo, al punto di consegna presso l’Ufficio Tributi in Piazza Indipendenza 30 negli orari di apertura dell’ufficio.