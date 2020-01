Musica in negozi e locali: sconti sulla Siae per gli esercenti associati Confcommercio

GROSSETO – Anche per il 2020 i locali e i negozi della provincia di Grosseto associati Ascom Confcommercio potranno beneficiare dei migliori sconti sull’abbonamento Siae per la musica d’ambiente.

Nel nostro Paese sono tenute al versamento tutte le attività che diffondono musica d’ambiente attraverso apparecchiature sonore e/o video sonore durante l’orario di apertura al pubblico o negli ambienti di lavoro non aperti al pubblico, oltre alle attività che utilizzano la musica di sottofondo per le attese telefoniche su linea fissa.

“Per poter usufruire della nostra vantaggiosissima promozione – spiegano da Confcommercio Grosseto – è fondamentale ritirare quanto prima presso i nostri uffici Ascom Confcommercio il modulo da esibire all’ufficio territoriale Siae. Si ricorda che il termine ultimo per il rinnovo dell’abbonamento è fissato al 29 febbraio 2020″.

Oltre tale termine, infatti, gli esercenti saranno tenuti al pagamento della tariffa intera, senza sconto e con gli interessi di mora.

“Il certificato valido per lo sconto Siae sarà rilasciato previo pagamento della quota associativa dell’anno in corso e deve essere tenuto in azienda per eventuali controlli – continuano da Ascom – Precisiamo che sarà possibile ritirarlo sia presso la nostra sede di via della Pace 154, che presso le nostre numerose delegazioni sparse per il territorio provinciale”.

L’Ufficio Soci Confcommercio Grosseto rimane a disposizione per ulteriori informazioni ed anche per illustrare la variegata gamma di convenzioni dedicate agli iscritti; questi i recapiti: numero di telefono 0564 470111 e-mail info@confcommerciogrosseto.it.