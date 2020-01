Maltempo: ecco i prossimi interventi di messa in sicurezza

MASSA MARITTIMA – Continuano gli abbattimenti e le potature di piante a Massa Marittima a seguito dei forti venti di fine anno e dei giorni scorsi.

Gli interventi in particolare riguardano l’area antistante l’entrata vecchia del Cimitero. I tecnici hanno stabilito che le condizioni generali delle piante presenti in quella zona sono di una alberatura matura con problemi di carattere fitopatologico e soprattutto strutturale. Per piante in questa condizione basta un condizione di vento forte, isolamento o chiome sbilanciate o troppo filate, per minarne la stabilità.

Per questo motivo il Comune di Massa Marittima provvederà al taglio e alla sostituzione integrale dell’alberatura.

Analoghe considerazioni sono state fatte anche per l’alberatura perimetrale dell’Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” per il quale, a seguito dell’abbattimento degli alberi, sarà valutata la tipologia di impianto di sostituzione da eseguire.

“I lavori inizieranno presto anche nelle frazioni – ha dichiarato il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Maurizio Giovannetti – dove i nostri tecnici sono già impegnati per valutare altre situazioni e poi decidere le operazioni da intraprendere”.