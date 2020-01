GROSSETO – È finito a terra con il suo scooter dopo essersi scontrato con un’auto. Un uomo è rimasto ferito, solo pochi minuti fa, in un incidente avvenuto solo pochi minuti fa sull’Aurelia, a Grosseto.

Lo scontro è avvenuto nel tratto di strada tra la stazione e il cimitero della Misericordia, e al momento la viabilità è sospesa tra via Trieste e la rotonda di via della Pace.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente e i carabinieri per regolare la viabilità.