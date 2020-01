Grosseto, Boccardi in dubbio. Biglietti a 5 euro per i tifosi biancorossi

GROSSETO – L’unico dubbio per la trasferta di Ponsacco è Boccardi. Il fantastista grossetano, infatti, non si è allenato nemmeno oggi per via del mal di schiena ed è in dubbio per domenica. Se non dovesse farcela sarebbero in tre a poter ambire al posto da trequartista: Giunta, che in quel ruolo ha già giocato; Giani, che fin qua ha ricoperto il posto di trequartista al posto di Boccardi; Pierangioli, che però non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Nell’allenamento di oggi pomeriggio il mister ha effettuato sessioni di attacco contro difesa, partitella e poi solite palle inattive. Rientrati dall’infortunio anche Moscati e Ravanelli, mentre Rosi continua il lavoro differenziato e dalla prossima settimana tornerà in gruppo.

Buone notizie anche per i tifosi. Il Ponsacco calcio ha deciso di abbassare il costo dei biglietti del settore ospiti, in occasione della gara con il Grosseto, da 10 a 5 euro per dare il benvenuto ai tifosi maremmani. Una notizia apprezzata dalla società unionista che ha commentato così. “Ci fa immensamente piacere – ha spiegato Simone Ceri, copresidente dell’Us Grosseto 1912 – e proprio per questo, oltre a ringraziare la società del Ponsacco, invito i nostri tifosi a seguirci in tanti in questa importantissima trasferta rinnovando il proprio sostegno alla squadra e alla città”.

Fine settimana importante anche per il settore giovanile biancorosso: Juniores e Allievi giocheranno entrambi sul terreno amico del Palazzoli, sabato pomeriggio e domenica mattina, contro due temibili avversarie. La società chiama a raccolta i tifosi biancorossi e la città, per sostenere i propri ragazzi in un momento così delicato. La Juniores nazionale giocherà sabato pomeriggio, alle 15 sul terreno del Palazzoli, dietro allo stadio Zecchini, contro il Seravezza. Una missione impossibile, se si pensa che mister Angeli dovrà fare a meno degli assenti Chelini, Rosi e Camerlengo, degli squalificati Ottaviani e Sacchini, oltre ad avere Bojinov a mezzo servizio. L’altro big match passerà sempre dal Palazzoli, domenica mattina alle ore 10.30, con gli Allievi regionali di mister Consonni chiamati a fronteggiare il Fucecchio, secondo in classifica e avanti al Grifone di un solo punto. I Giovanissimi provinciali A di mister Pieri faranno visita alla Virtus Maremma, domenica alle 10.30 a Ribolla, mentre i Giovanissimi provinciali B di mister Picardi ospiteranno sul sintetico del Centro sportivo di Roselle il Castiglioncello, sabato alle 15.30.