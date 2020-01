Gli strumenti e oggetti più usati per andare a scuola

Poter preparare correttamente la propria cartella per andare a scuola è importante, così da poter affrontare nei migliori dei modi la giornata.

Gli strumenti utili per andare a scuola

Sicuramente, molto spesso vi sarà capitato di pensare che a scuola sia necessario portare veramente un sacco di materiale. Proprio per questo, oggi, abbiamo pensato di parlare di tutto il necessario per la scuola, così da poter giungere preparati in aula e non essere sprovvisto di niente. Come saprete bene, in base al tipo di scuola che si frequenta, è fondamentale acquistare diversi strumenti: ad esempio, chi va a un liceo artistico, avrà bisogno oltre ai classici strumenti di scrittura anche di matite, gomme e molto altro ancora per realizzare i propri disegni artistici e tecnici. Naturalmente, una cartella ben equipaggiata sarà arricchita anche con diversi quaderni a righe e quadretti, per seguire correttamente la lezione, prendere gli appunti e fare tutti gli esercizi richiesti dalla propria insegnante.

Tutto quello che vi serve per scrivere bene

Come abbiamo appena accennato qui sopra, arrivare a scuola preparati significa non solo studiare la lezione, bensì pure selezionare attentamente tutto l’occorrente che potrà poi tornare utile durante la lezione. A tal proposito, dunque, non possiamo fare a meno di menzionare gli strumenti della scrittura e più precisamente le penne: in quest’ambito, esistono veramente tante tipologie di penne, da quella con inchiostro a gel sino alla stilografica con il pennino delicato, passando per la classica biro. Anche per quanto riguarda i colori si va dal tradizionale blu e rosso, per passare al nero e in alcuni casi addirittura a nuance più particolari come il verde, l’arancio, il fucsia e l’oro. In base all’utilizzo che se ne dovrà fare – elementari piuttosto che liceo – si potrà anche decidere di acquistare una penna cancellabile, così da non dover ricorrere al correttore a penna o bianchetto (si trova in versione liquida o nastro, da utilizzare solo nei casi di emergenza e solo se l’insegnante lo vuole). Oltre alle penne, non potranno mancare la matita e la gomma per cancellare, perfette soprattutto per la lezione di geometria e disegno: selezionando la matita con la giusta punta, potrete ottenere un buon risultato sui vostri quaderni o sui fogli lisci o ruvidi.

Divertirsi colorando con i pennarelli e pastelli giusti

Tra gli altri strumenti davvero molto importanti per lavorare correttamente a scuola – ma anche in ufficio – vi sono i colori: non parliamo semplicemente dei colori a spirito, bensì pure dei pastello e degli evidenziatori. A scuola, tutti questi strumenti, hanno una grande utilità: sono senz’altro perfetti per dare un tocco di vivacità ai disegni, ma consentano anche di poter evidenziare qualche parte del testo che stiamo leggendo in classe o che, semplicemente, desideriamo tenere sempre sotto gli occhi per studiare al meglio il concetto espresso. Come si può intuire, ai giorni nostri è possibile trovare anche in tal caso una vasta scelta di pennarelli, pastelli ed evidenziatori. Basta pensare, ad esempio, ai pastelli che si possono trasformare addirittura in acquarelli sfruttando semplicemente dell’acqua. Che cosa dire, poi, dei pennarelli a spirito che sono disponibili sia con la punta spessa sia più fine? Passando agli evidenziatori, che sicuramente sono un’evoluzione del classico pennarello a spirito utilizzato all’asilo e alle elementari, si può dire che sono utili anche per gli adulti in ufficio. Con questi strumenti per l’ufficio si riescono a fare davvero tante cose a tal punto che oramai nel negozio si possono trovare pure varianti colori più particolari, come nel caso delle sfumature pastello. Quindi, non solo il classico evidenziatore giallo, ma ci sono pure colori come il lavanda, il blu cielo pastello e tanti altri ancora; infine, non dimentichiamo di dire che pure in questa circostanza è possibile decidere se acquistare un evidenziatore con una punta di circa 5 millimetri a scalpello oppure una da 2 millimetri per utilizzarli con maggiore precisione. Non vi resta che scegliere accuratamente tutto il materiale da portare a scuola e, perché no, anche in ufficio da un negozio affidabile!