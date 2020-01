Eleonora Pellegrini è la nuova presidente della Commissione Pari opportunità di Roccastrada

ROCCASTRADA – Si è insediata ieri pomeriggio, giovedì 23 gennaio, la nuova Commissione comunale per le Pari opportunità, recentemente nominata dal Consiglio comunale su convocazione del sindaco Francesco Limatola, che ha pubblicamente ringraziato il lavoro svolto dal vecchio organismo e dato il benvenuto al nuovo gruppo di lavoro.

Nella riunione, presieduta dalla vicesindaca con delega alle Pari opportunità Stefania Pacciani, le componenti della commissione, che sono 14 oltre alle tre consigliere comunali che ne fanno parte di diritto, hanno adempiuto al primo compito previsto dal Regolamento ovvero alla elezione della presidente e della vicepresidente, che sono state rispettivamente individuate nelle persone di Eleonora Pellegrini di Roccastrada ed Elena Armini di Ribolla. Il voto è stato unanime per entrambe le candidate.

La presidente uscente del Comitato, Claudia Spadi, ha ringraziato le componenti della passata commissione per il prezioso lavoro svolto e per le numerose iniziative messe in capo per sottolineare l’attenzione sul concetto di uguaglianza tra i due sessi ed ha passato il testimone alla nuova presidente Eleonora Pellegrini che in nome della continuità, anche in considerazione del fatto che anch’essa faceva parte del vecchio comitato, ha evidenziato che verrà sicuramente proseguito con lo stesso entusiasmo il prezioso lavoro svolto in precedenza.

La commissione si è già data appuntamento per la prossima riunione che avverrà entro la fine del mese, al fine di mettere in campo le prime iniziative già in occasione della ricorrenza della Festa della donna.