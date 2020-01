Ballottaggio 2020: Benini incontra i cittadini. Partirà dal quartiere Senzuno

FOLLONICA – Comincerà da Senzuno il giro di incontri nei quartieri di Andrea Benini, candidato sindaco a Follonica del centrosinistra. Una serie di appuntamenti per continuare a confrontarsi con i cittadini, parlare dei progetti e delle proposte, oltre a raccogliere le segnalazioni.

Martedì 28 gennaio, infatti, l’appuntamento è per le ore 17 davanti al Bar pasticceria Peggi, in via Repubblica 1 a Follonica.

Nell’occasione si parlerà della riqualificazione del quartiere, proprio in uno dei luoghi che, per primo, sarà oggetto di importanti modifiche. Negli ultimi mesi, infatti, l’Amministrazione Benini ha stanziato di circa 65mila euro per riqualificare la piazzetta di fronte al bar Peggi, attraverso un intervento che parte dalla sostituzione della pavimentazione, delle panchine e dell’illuminazione.

“Un modo per valorizzare – commenta Andrea Benini – una piazza molto importante e strategica per la città, che rappresenta anche un biglietto da visita per Senzuno, migliorandola ma senza alternarne le caratteristiche. A partire dal leccio centrale, intorno al quale saranno sistemate sedute più comode per permettere ai cittadini di incontrarsi e socializzare proprio là”.

Il secondo appuntamento è per giovedì 30 gennaio, sempre alle ore 17, nel Centro commerciale della 167 Ovest di Follonica.