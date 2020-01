Anche a Grosseto al via il tesseramento di CasaPound

GROSSETO – Si svolgerà sabato 25 gennaio in oltre 100 città italiane la “festa del tesseramento” di CasaPound Italia, appuntamento col quale tradizionalmente il movimento apre la propria campagna di iscrizione.

«Gli appuntamenti – spiega CasaPound – avranno luogo nelle nostre sedi dislocate lungo tutta la penisola e in locali delle città, e costituiranno un’occasione aperta a tutti i cittadini non solo per iscriversi, contribuendo così fattivamente a sostenere il movimento, ma anche per conoscere i nostri militanti e le nostre iniziative».

Anche a Grosseto dunque sarà possibile recarsi alla sede, in piazza Carlo Cavalieri, «a partire dalle ore 19 di sabato, per rinnovare il proprio sostegno al movimento o semplicemente per conoscerne più da vicino le iniziative».