A Follonica un anno di vela: tutte le gare e competizioni dell’anno

FOLLONICA – Ormai ufficiale il calendario agonistico dei Gruppi Vela e Sub della sezione LNI di Follonica per il 2020. «Sarà una grande annata di manifestazioni per il sodalizio follonichese che porterà nel Golfo tante regate, tante classi veliche tanti pesatori in apnea e, soprattutto, tanti atleti e ospiti» afferma la sezione di Follonica della Lega navale italiana.

Si comincia il 2 febbraio con il Trofeo Coppa Carnevale di pesca in apnea seguito il 15 e 16 febbraio con la 4° edizione della Coppa Carnevale di vela, trofeo challenge, per le classi Optimist e Laser con la novità della presenza anche della classe RS Feva, protagonista nel 2019 del bellissimo Campionato del Mondo a Follonica, giudicato da una rivista inglese fra le sei più belle manifestazioni dell’anno e che dovrebbe tornare nel 2023 con un campionato europeo o nuovamente mondiale.

Il 29 febbraio e 1° marzo torneranno i Laser con una regata nazionale riservata alle categorie Master.

Il 9 e 10 maggio sarà la volta della regata nazionale dei Contender e Fireball, classi di imbarcazioni di tipo classico ma sempre affascinanti che spesso si cimentano nelle nostre acque.

Il 24 maggio i SUB avranno una Gara Nazionale di pesca in apnea.

A luglio doppio appuntamento degli Optimist, la classe regina della vela giovanissima italiana: il 29 e 30 terza tappa del circuito Kinder con oltre 350 imbarcazioni e a seguire 31 luglio -2 agosto il Campionato Italiano Optimist per squadre di club, manifestazione che torna a Follonica dopo solo due anni segno dell’apprezzamento della location e del comitato organizzatore locale. L’evento sarà organizzato da LNI Follonica, insieme con CN Follonica e CN Scarlino

Agosto sarà all’insegna della vela locale con lo svolgimento del consueto Campionato Sociale LNI a tempi compensati per derive giunto alla 44° edizione, il 15 agosto, del tradizionale Palio Velico del Golfo alla 38° edizione e la traversata con i kitesurf a giugno.

Dal 24 al 28 settembre il clou dell’anno: il Campionato Italiano Classi Olimpiche (CICO) e Paralimpiche che torna nel Golfo per la terza volta. Saranno 5 campi di regata, 10 classi veliche olimpiche, 400 atleti; anche questo evento sarà organizzato da LNI Follonica, CN Follonica e CN Scarlino e riempirà tutta la nostra costa da Pratoranieri al Puntone dove al porto turistico di Marina di Scarlino avranno base le classi paraolimpiche Hansa 303 e 2.4. Tutte le altre classi ( 470, Laser, Finn, 49er, Nacra, tavole e Kite) avranno base presso la sede nautica della LNI a Pratoranieri , loc.Boschetto.

Chiusura infine il 31 ottobre-2 novembre con il Campionato Italiano femminile e la November Race Open della classe 420.

«Non possiamo dimenticare di citare anche l’attività delle nostre squadre agonistiche di Optimist e Laser che parteciperanno alle più importanti regate nazionali e quella intrapresa nell’area paralimpica con la preparazione di un nostro atleta che parteciperà alla regata della Settimana Velica Città di Livorno di fine aprile e al CICO di settembre a Follonica. Un programma sportivo ampio e variegato che siamo sicuri accontenterà tutti gli appassionati locali portando a Follonica anche tanti ospiti che non potranno non apprezzare il nostro bel mare e la nostra accoglienza» conclude la LNI di Follonica.