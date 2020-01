Tris de La Stecca e sorpasso su Finanza e Friends, prima vittoria per Amatori Grosseto

GROSSETO – Sesta giornata di andata con le prime della classe che vincono seppur faticando nel campionato di calcio a 7 over 35 Csen. Successo di misura – 1-0 – per il Ristorante Pizzeria La Macrilela che ha la meglio della Panetteria Maremma nello scontro per il terzo posto: decisiva la rete di Tammaro. In seconda posizione La Stecca che ha vinto 3-1 sul Finanzia e Friends grazie alle reti di Cantalino, Corina e Battistini. I Veterani Sportivi faticano ma non perdono colpi, vincendo 4-3 sul Panificio Arzilli grazie alla doppietta di Spampani che vale la conferma del primo posto. Il Ristorante Il Veliero fa la voce grossa contro il Granducato del Sasso, battuto 5-2, mentre la delusione di giornata arriva dall’Health Lab, ko col fanalino di coda Amatori Grosseto, trascinati da un super D’Andrea. La classifica: Veterani Sportivi 15, La Stecca 13, Rist. Pizz. La Macrilela 12, Panetteria Maremma 10, Il Veliero 9, Health Lab 9, Finanzia e Friends 9, Panificio Arzilli 6, Granducato del Sasso 3, Amatori Grosseto 3.

Rist. Pizz. La Macrilela-Panetteria Maremma 1-0

LA MACRILELA: Canu, Di Guardo, Casolaro, Di Lorenzo, Latina, Mauro, Rotondo, Spiniello, Tammaro.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cinelli, Allegro, Cipriani, Siveri, Gigli, Ferrara, Cianti, Bartolini, Meini.

Rete: Tammaro.

Finanzia e Friends-La Stecca 1-3

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Scipioni, Calabrese, Orusei, Bova, Svetoni, Rosi, Ferrante, Pescuma, Menato.

LA STECCA: Villani, Cantalino, Corina, Foglia, Sacchini, Cuneo, Battistini, Fanfani, Biagetti.

Reti: Calabrese; Cantalino, Corina, Battistini.

Panificio Arzilli-Veterani Sportivi 3-4

PANIFICIO ARZILLI: Fedi, Pastorelli, Lozzi, Narducci, Stivaletti, Bruni, Lato, Naldi.

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Nardi, Patterlini, Spampani, Sonnini, Niccolai, Barbero.

Reti: 3 Naldi; 2 Spampani, Nardi, Barbero.

Ristorante Il Veliero-Granducato del Sasso 5-2

RISTORANTE IL VELIERO: Di Roberto, Di Tonno, Fortunati, Nannini, Troncarelli, Podestà, Wongher, Solari, Monaci.

GRANDUCATO DEL SASSO: Trilli, Rossi, Zenere, Pierini, Catocci, Bulku, Becchi.

Reti: 2 Monaci, 2 Podestà, Di Tonno; 2 Zenere.

Amatori Grosseto-Health Lab 5-4

AMATORI GROSSETO: Autiero, Rabiti, D’Andrea, Zerbini R., Zerbini S., Ferro, Bagnoli, Gramazio.

HEALTH LAB: Avino, Vattiata, Cannatella, Aluigi, Gorelli, Fedolfi, Paterna, Brizzi, Conti, Periccioli.

Reti: 3 D’Andrea, Zerbini R., Zerbini S.; Periccioli, Fedolfi, Cannatella, Vattiata.