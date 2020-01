Rappresentativa di serie D, Carcani titolare nell’amichevole contro il Parma Primavera

COLLECCHIO – E’ iniziata con una netta vittoria sul Parma Primavera l’avventura di Pietro Carcani, esterno sinistro fiorentino del Follonica Gavorrano, nella rappresentativa di serie D. Il difensore classe 2002 è stato schierato da titolare nell’amichevole che ha concluso i tre giorni di raduno che si sono svolti al centro sportivo di Collecchio. Una bella soddisfazione per Pietro, felice di far parte di un gruppo che sta lavorando per partecipare al Torneo di Viareggio, La prestigiosa vetrina internazionale tra l’altro da quest’anno sarà riservata agli under 18 (2002) con tre fuoriquota, La Rappresentativa Serie D si ritroverà dal 3 al 5 febbraio a Pescara nel prossimo raduno che si concluderà con la gara amichevole contro a squadra Primavera biancoceleste.

Soddisfatto mister Giannichedda: «Bello l’atteggiamento dei ragazzi, hanno tenuto bene il campo dimostrando attaccamento alla maglia. Hanno capito che ogni opportunità è fondamentale per dimostrare le loro qualità. Sono stati ordinati, nessuno è caduto nella tentazione di voler strafare, hanno interpretato al meglio la gara mantenendo quell’equilibrio che può esaltare anche le qualità dei singoli. Sono stati tre giorni di lavoro importanti e sul campo si è visto».

RAPPRESENTATIVA SERIE D – PRIMAVERA PARMA 3-1

Rapp. Serie D 1° tempo (4-3-3): Rubbi (’02-Caravaggio); Carcani (’02-Follonica Gavorrano), Amato (’02-Pro Sesto), Scotto (’01-Fossano), Zaccone (’02-Terme Fiuggi); Tronchin (’02-Montebelluna), Atteo (’01-Casarano), Sartori (’02-Levico Terme); De Paoli (’02-Union Feltre), Benedetti (’01-Trestina), Orefice (’02-Agropoli).

Rapp. Serie D 2° tempo (4-3-3): Siani (’02-Turris); Ciurli (’02-San Donato Tavarnelle), Tosi (’02-Mantova), Monti (’01-Recanatese), Passaro (’02-Gelbison); Kouda (’02-Folgore Caratese), Iannoni Cap. (’01-Trastevere), Martone (’02-Caldiero Terme); Nappi (’02-Mantova), Gambino (’02-Verbania), Sordilli (’02-Trastevere). All: Giuliano Giannichedda

Parma (4-3-3): Agazzi (1’st Rinaldi); Di Maggio (1’ st Radu), Bane (1’st Lucarelli), Balogh (1’st Ghisoni), Casarini (1’st Micele); Kosznosvsky (1’ st D’Aloia), Ankrah (1’st Agostinelli), Kone; Kasa (1’st Di Monaco), Trezza (10’st Nucci), Vaglica (1’ st Piazza). All Marco Veronese

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma ; Assistenti di linea: Alberto Amoroso di Piacenza e Lorenzo Concari di Parma.

Marcatori: 14’ Benedetti (R), 2’ st Tosi (R), 5’ st Iannoni (R), 37’ st Trezza (P).