Mountain bike, il campionato invernale continua con la tappa di Montemassi

MONTEMASSI – Quarta tappa del campionato d’inverno mountain bike Uisp. Domenica 26 gennaio tocca al trofeo “Il Guidoriccio”, che si corre a Montemassi, dopo le prove di Cala Violina, Grosseto e Scarlino.

Ritrovo dalle 7,30 al ristorante Guidoriccio, all’entrata del paese; partenza delle e-bike alle 9,45, delle varie categorie tradizionali alle 10. La gara prevede 23 chilometri, in un circuito da ripetere quattro volte. L’organizzazione è del Team Marathon Bike in collaborazione con la Uisp, cronometraggio Winning Time. Per info 3666318996.