Fratelli d’Italia: «Dopo la nostra denuncia il sindaco ha deciso di sistemare il tetto della scuola»

ROCCASTRADA – “Vi ricordate la nostra denuncia pubblica fatta sul degrado in cui versava la scuola comunale in via Salvo D’Acquisto a Roccastrada? una scuola, dove dal tetto pioveva sin dentro i corridoi e le aule? – dice Moreno Bellettini, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Roccastrada –. Udite, udite: qualcosa finalmente sembrerebbe muoversi da parte del Comune”.

“E’ notizia di questi giorni – commenta Bellettini – che l’amministrazione comunale roccastradina, dopo la nostra denuncia fatta sulla stampa dello scorso mese di dicembre, ha finalmente deciso di sistemare i tetti del plesso scolastico”.

“Obbiettivo raggiunto – prosegue –, almeno stando a quanto riportato nella circolare dell’Istituto comprensivo a firma della dirigente scolastica, con la quale viene comunicato alle famiglie dei bambini l’inizio dei lavori”.

“Per quanto ci riguarda – conclude Bellettini -, continueremo a vigilare, denunciando tutte le inadempienze di questa amministrazione comunale, per tutelare la sicurezza e la salute di tutti i cittadini e salvaguardare il patrimonio pubblico, che è fatto con le tasse dei cittadini”.